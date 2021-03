Cosa si nasconde dietro alle (due) querele della Prati? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo Tommaso Zorzi, noi di Giornalettismo possiamo confermare che anche Cecilia Capriotti è stata querelata da Pamela Prati per i pareri espressi nella Casa sulla showgirl e il caso Mark Caltagirone. LEGGI ANCHE > Pamela Prati querela Zorzi querele Prati, il vero motivo Riguardando la clip al centro del caso-caos ci sarebbe la parola “caso clinico” che gli ex due gieffini hanno proferito: lo ha detto la Capriotti e Zorzi ha sorriso, mentre parlavano della vicenda legata all’amore fake con il fantomatico Mark Caltagirone. Ma Giornalettismo ha scoperto un’altra verità. Sembrerebbe che la Prati quando è stata “citata” per la storia con Caltagirone, avesse chiesto, più volte, un incontro per un confronto nella “Casa”. Confronto che però sarebbe stato negato dagli autori: allora la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo Tommaso Zorzi, noi di Giornalettismo possiamo confermare che anche Cecilia Capriotti è stata querelata da Pamelaper i pareri espressi nella Casa sulla showgirl e il caso Mark Caltagirone. LEGGI ANCHE > Pamelaquerela Zorzi, il vero motivo Riguardando la clip al centro del caso-caos ci sarebbe la parola “caso clinico” che gli ex due gieffini hanno proferito: lo ha detto la Capriotti e Zorzi ha sorriso, mentre parlavanovicenda legata all’amore fake con il fantomatico Mark Caltagirone. Ma Giornalettismo ha scoperto un’altra verità. Sembrerebbe che laquando è stata “citata” per la storia con Caltagirone, avesse chiesto, più volte, un incontro per un confronto nella “Casa”. Confronto che però sarebbe stato negato dagli autori: allora la ...

