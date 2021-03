Coppa America: Luna Rossa vince seconda regata di finale (Di mercoledì 10 marzo 2021) La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo il 'defender' Team New Zealand che aveva vinto la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) La barca italianaha vinto ladelladidi vela, tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo il 'defender' Team New Zealand che aveva vinto la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di… - ilpost : Quando in Italia saranno le quattro del mattino, le due migliori barche a vela di nuova generazione inizieranno a s… - Gazzetta_it : Fantastica Luna Rossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata #Coppa America - antonioachille1 : Fantastica Luca Rossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata - IULGIO : RT @Agenzia_Ansa: La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di Auckl… -