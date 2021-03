Chiusa indagine FIGC per la lite Ibra-Lukaku: “Comportamento antisportivo e responsabilità oggettiva dei club” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si è Chiusa l’indagine della procura FIGC nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la lite nel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Lo apprende l’ANSA. Nella giornata di oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il Comportamento antisportivo dei due calciatori, con responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021)dei giocatori, condei: sono le accuse con le quali si èl’della procuranei confronti di Zlatanhimovic e Romeluper lanel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Lo apprende l’ANSA. Nella giornata di oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura, da cui emerge ildei due calciatori, condei. Prima del deferimento giocatori epotranno patteggiare una sanzione ridotta, ...

