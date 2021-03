Chiusa indagine Figc | Ibra e Lukaku deferiti per comportamento antisportivo razzismo escluso

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si èl'della procuranei confronti diper la lite nel derby Inter - Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. L' accusa nei confronti dei due ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa indagine

Si èl'della procura Figc nei confronti di Ibra e Lukaku per la lite nel derby Inter - Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. L' accusa nei confronti dei due giocatori è ...Secondo l'Ansa l'si ècon il deferimento e queste accuse per i due giocatori :La Procura della FIGC ha chiuso il caso Lukaku Ibrahimovic, dando la responsabilità oggettiva a Inter e Milan. La Procura della FIGC chiude il caso Lukaku-Ibrahimovic, dopo la li ...SIRACUSA - La Procura di Siracusa ha notificato l’avviso di conclusioni indagini a 23 persone indagate nell’ambito dell’operazione «No Fly» del febbraio del 2019 sull'emis ...