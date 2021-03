Casillas: fine della storia d’amore con la Carbonero? (Di mercoledì 10 marzo 2021) La storia d’amore tra Casillas e la Carbonero è giunta al capolinea? Secondo i media spagnoli i due non vivono più insieme La notizia ha dell’incredibile: Iker Casillas e Sara Carbonero si sono separati. Come riportato dal settimanale spagnolo “Lecturas”, i due avrebbero già interrotto la loro convivenza ed avrebbero preso di comune accordo la decisione di mettere la parola fine alla famosa storia d’amore che li teneva uniti. Poco meno di un mese fa la coppia veniva fotografata mentre lasciava la clinica dell’Università di Navarra, dove la giornalista era stata ricoverata per un’operazione. La coppia comincia a vivere un periodo poco sereno già nel 2019. Durante un allenamento con il Porto, il portiere Iker ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Latrae laè giunta al capolinea? Secondo i media spagnoli i due non vivono più insieme La notizia ha dell’incredibile: Ikere Sarasi sono separati. Come riportato dal settimanale spagnolo “Lecturas”, i due avrebbero già interrotto la loro convivenza ed avrebbero preso di comune accordo la decisione di mettere la parolaalla famosache li teneva uniti. Poco meno di un mese fa la coppia veniva fotografata mentre lasciava la clinica dell’Università di Navarra, dove la giornalista era stata ricoverata per un’operazione. La coppia comincia a vivere un periodo poco sereno già nel 2019. Durante un allenamento con il Porto, il portiere Iker ...

Advertising

80yeye80 : RT @valerionicastro: Non credo più in nulla ?????? - valerionicastro : Non credo più in nulla ?????? - ETGazzetta : #Casillas-#Carbonero, fine della storia d’amore: “Non vivono più insieme” - BarbaraBorelli2 : @ale_rasch @Catiaasroma Cmq c'era un rigore grosso come una casa su Dzeko molto prima, la palla poi l'ha spazzata i… -