Camera: conclusa votazione per vicepresidente, ora lo spoglio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Si è conclusa alla Camera la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso di candidare Andrea Mandelli. Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti. La seduta è ora stata sospesa per consentire lo spoglio dei voti.

