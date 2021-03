Atp Doha 2021, Federer: “Match con Evans mi ha dato delle risposte, per ora mi sento bene” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roger Federer quest’oggi ha superato in tre set Daniel Evans nel Match valevole per il secondo turno del torneo Atp di Doha 2021 e, al termine dell’incontro, ha raccontato le sue sensazioni: “Mi sono sentito molto bene e rilassato la sera prima del Match. Questa mattina ho iniziato a pensarci, a risentire la tensione del Match, non ero preoccupato ma eccitato. In allenamento sentivo non fosse un giorno qualunque, e quindi ho dato più peso ai feedback dell’allenamento rispetto al solito. Sono contento del modo in cui ho giocato, era un Match tosto per tornare in campo. Il campo era più veloce, questo è più lento e costruire il punto contro Evans qui poteva darmi qualche grattacapo in più. Questo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogerquest’oggi ha superato in tre set Danielnelvalevole per il secondo turno del torneo Atp die, al termine dell’incontro, ha raccontato le sue sensazioni: “Mi sono sentito moltoe rilassato la sera prima del. Questa mattina ho iniziato a pensarci, a risentire la tensione del, non ero preoccupato ma eccitato. In allenamento sentivo non fosse un giorno qualunque, e quindi hopiù peso ai feedback dell’allenamento rispetto al solito. Sono contento del modo in cui ho giocato, era untosto per tornare in campo. Il campo era più veloce, questo è più lento e costruire il punto controqui poteva darmi qualche grattacapo in più. Questo ...

