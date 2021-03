ASUS ROG Phone 5 è ufficiale | 18 GB RAM | display secondario e altre novità pazzesche

(Di mercoledì 10 marzo 2021)ROG5 è qui! Tantissima potenza e funzionalità migliorate per i gamers che non ammettono sconfitte. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Tutto è pronto per il debutto del nuovoPhone 5 , destinato a dare il cambio all' attualePhone 3 arrivato sul mercato nell'estate dello scorso anno . Migliorare uno smartphone gaming che partiva già da un livello molto alto ...... probabilmente 9E , ma che potrebbe essere presentata in separata sede) sarà presentata il 23 marzo Top gamma con batteria infinita e display super?Phone 2 , compralo al miglior prezzo da ...Il nuovo gaming phone di ASUS sotto la lente: una versione super ottimizzata del modello dello scorso anno, con diverse chicche degne di nota.Asus ROG Phone 5 è qui! Tantissima potenza e funzionalità migliorate per i gamers che non ammettono sconfitte.