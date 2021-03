Ascolti tv 8 marzo 2021: la Juventus è eliminata, ma vince in Auditel (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ascolti tv: la partita di Champions League su Canale5 domani a serata Brutto colpo calcistico per la Juventus, eliminata dal Porto in Champions League, ma vittoria schiacciante negli Ascolti tv di ieri sera. La partita, infatti, ha registrato il 24,7% di share media con 6,309 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 6,47% e 1,568 milioni con La vita è una cosa meravigliosa. Seconda posizione, con un distacco abissale, lo speciale A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora su Rai1 con l’11% e 2,488 milioni. Impossibile il paragone con sette giorni fa, quando sulla stessa rete partiva il Festival di Sanremo con il 46,90% e 8,3 milioni. Medaglia di bronzo per lo show Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 7,21% e 1,626 milioni. Ascolti tv ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 10 marzo 2021)tv: la partita di Champions League su Canale5 domani a serata Brutto colpo calcistico per ladal Porto in Champions League, ma vittoria schiacciante neglitv di ieri sera. La partita, infatti, ha registrato il 24,7% di share media con 6,309 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 6,47% e 1,568 milioni con La vita è una cosa meravigliosa. Seconda posizione, con un distacco abissale, lo speciale A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora su Rai1 con l’11% e 2,488 milioni. Impossibile il paragone con sette giorni fa, quando sulla stessa rete partiva il Festival di Sanremo con il 46,90% e 8,3 milioni. Medaglia di bronzo per lo show Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 7,21% e 1,626 milioni.tv ...

Advertising

tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: La #ChampionsLeague al 24,7%, solo l'11,56% per #LoredanaBertè. #FuoriDalCoro al 4,3%,… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Martedì 9 marzo 2021. La Champions al 24,7%, solo l’11,56% per la Bertè - LuciaAl73831547 : RT @tvblogit: Ascolti tv martedì 9 marzo 2021 - AndreaAAmato : #Ascoltitv 8 marzo 2021: la Juventus è eliminata, ma vince in Auditel. Juventus-Porto 24,7%, A grande richiesta – L… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 marzo 2021: la Juventus è eliminata, ma vince in Auditel. Juventus-Porto 24,7%, A grande richiesta – L… -