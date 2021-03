“Vaff****ulo i Grammy e tutti i loro associati” | Zayn Malik al veleno contro il premio musicale

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 10 marzo 2021), ex membro degli One Direction, ha postato un Tweetle nomination aialtamente polemico. Nel post il cantante lamenta il funzionamento dei premi, anche se la sua “protesta” arriva ben quattro mesi dopo che le nomination per il 2021 sono state annunciate. Fuck thes and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. —(@) March 9, 2021 Il tweet aldi“, ha scritto l’ex membro degli One ...