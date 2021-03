Tornare alla normalità? Rezza: “Entro 7-13 mesi, con una media di 240mila vaccini al giorno” (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo recentemente messo a punto insieme all’Istituto superiore di sanità (Iss) e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per cercare di capire, se noi vacciniamo a un certo ritmo, quando riusciremo a Tornare a una ‘pseudo normalità’ nello stile di vita”, ha riferito stamane il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso dell’audizione tenuta in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul tema. Rezza: con una media di 240mila vaccini al giorno, massimo 13 mesi torniamo alla normalità “Ebbene – ha spiegato Rezza – se ipotizziamo ci sia protezione dall’infezione e non solo dalla malattia con i ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo recentemente messo a punto insieme all’Istituto superiore di sanità (Iss) e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per cercare di capire, se noiamo a un certo ritmo, quando riusciremo aa una ‘pseudo’ nello stile di vita”, ha riferito stamane il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel corso dell’audizione tenuta in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul tema.: con unadial, massimo 13torniamo“Ebbene – ha spiegato– se ipotizziamo ci sia protezione dall’infezione e non solo dmalattia con i ...

