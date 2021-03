Tirreno-Adriatico 2021, Vincenzo Nibali: “Tappa fondamentale verso Giro e Tour”, Giulio Ciccone: “Sono in crescita” (Di martedì 9 marzo 2021) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della cinquantaseiesima edizione della Tirreno-Adriatico. La corsa a tappe che unisce i due mari italiani sarà il primo vero banco di prova per il duo della Trek-Segafredo, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, che proveranno a essere protagonisti sin da domani, con la prima Tappa che prenderà il via da Camaiore. Andiamo ad ascoltare le loro parole prima del via della attesa corsa a tappe. “La Tirreno-Adriatico si conferma una delle corse più belle di inizio stagione – spiega Nibali a TuttoBiciWeb – e presenta un percorso intrigante e mai banale. Ce n’è per tutti i gusti, dagli arrivi in volata, dove aiuteremo Moschetti, a quelli più misti e imprevedibili dove abbiamo diverse ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della cinquantaseiesima edizione della. La corsa a tappe che unisce i due mari italiani sarà il primo vero banco di prova per il duo della Trek-Segafredo,, che proveranno a essere protagonisti sin da domani, con la primache prenderà il via da Camaiore. Andiamo ad ascoltare le loro parole prima del via della attesa corsa a tappe. “Lasi conferma una delle corse più belle di inizio stagione – spiegaa TuttoBiciWeb – e presenta un percorso intrigante e mai banale. Ce n’è per tutti i gusti, dagli arrivi in volata, dove aiuteremo Moschetti, a quelli più misti e imprevedibili dove abbiamo diverse ...

Advertising

OA_Sport : Tirreno-Adriatico 2021, Vincenzo #Nibali: “Tappa fondamentale verso Giro e Tour”, Giulio #Ciccone: “Sono in crescit… - SpazioCiclismo : Partenti e dorsali ufficiali della #TirrenoAdriatico - stefanozana : RT @TirrenAdriatico: ??Solo un giorno alla 56° edizione della Tirreno-Adriatico @eolo_it Noi siamo pronti, e voi??? Chi sarà il prossimo Re d… - MichGPS : Ecco il team @BORAhansgrohe per la #TirrenoAdriatico21. Esordio stagionale per @petosagan. - @AleottiGiovanni -… - AnacondaEvent : ?? “2021 UCI Tirreno-Adriatico [@livestream@2021]” -