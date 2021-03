The Crown, Harry e Meghan svelano di aver visto la serie: “A noi è successa la stessa cosa che avete visto su Netflix” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Molti fan di The Crown si chiedono se la famiglia reale abbia visto o meno la serie. Fino ad oggi sapevamo che William non aveva apprezzato la ricostruzione di alcuni eventi narrati nel telefilm, adesso però Harry e Meghan hanno confermato di aver visto (almeno in parte) lo show di Netflix. Durante la lunga chiacchierata con Oprah, il Principe ha rivelato che la sua famiglia ha amato e accettato da subito Meghan, ma ha poi aggiunto che qualcosa è cambiato quando loro due sono stati in viaggio in Australia ed hanno fatto un bagno di folla. Harry sostiene che una cosa simile sia accaduta a sua madre e anche in quel caso dopo un viaggio in Australia, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 marzo 2021) Molti fan di Thesi chiedono se la famiglia reale abbiao meno la. Fino ad oggi sapevamo che William non aveva apprezzato la ricostruzione di alcuni eventi narrati nel telefilm, adesso peròhanno confermato di(almeno in parte) lo show di. Durante la lunga chiacchierata con Oprah, il Principe ha rivelato che la sua famiglia ha amato e accettato da subito, ma ha poi aggiunto che qualè cambiato quando loro due sono stati in viaggio in Australia ed hanno fatto un bagno di folla.sostiene che unasimile sia accaduta a sua madre e anche in quel caso dopo un viaggio in Australia, ...

