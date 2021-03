“Stasera tutto è possibile” anticipazioni puntata 9 marzo: protagonisti gli “Anni 80” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la pausa sanremese, torna Stasera 9 marzo alle 21.20, l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Una serata a tema “Anni ‘80” in cui l’allegria e il buonumore torneranno a riempire l’Auditorium Rai di Napoli, grazie ai giochi e alle prove che rendono unico questo programma, a cominciare dalla celebre Stanza inclinata. Oltre agli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi, protagonisti della sesta puntata saranno Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Immancabile la presenza del Panda, la mascotte del programma “animata” dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la pausa sanremese, tornaalle 21.20, l’appuntamento con “”, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Una serata a tema “‘80” in cui l’allegria e il buonumore torneranno a riempire l’Auditorium Rai di Napoli, grazie ai giochi e alle prove che rendono unico questo programma, a cominciare dalla celebre Stanza inclinata. Oltre agli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi,della sestasaranno Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Immancabile la presenza del Panda, la mascotte del programma “animata” dal ...

Advertising

redazioneiene : Marzo 2020: qualcuno ha provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle… - Benji_Mascolo : Me lo state chiedendo in tanti: canzone preferita di Sanremo? Ci sono molti artisti che stimo, ma stasera io voterò… - noemiofficial : Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo a… - ehijeongguk : @mikrokosvmos In realtà nemmeno io credo farò in tempo prima di stasera, spero di sì faccio tutto alla velocità della luce ?????? - Nonho_moltafame : Un anno fa stasera la mia vita, come quella di tutti, si è bloccata. Mentre Conte parlava io ero a lezione di teatr… -