“Re-Generation”, Enel e Uninettuno lanciano formazione digitale per dipendenti over 50 (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Offrire opportunità di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Con questo obiettivo Enel Italia e Università Telematica Internazionale Uninettuno hanno avviato il progetto formativo Re-Generation. L’iniziativa – si legge in una nota – consentirà ai dipendenti Enel over 50 di studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società digitale, IT e Nuove Tecnologie. I corsi entreranno a far parte del curriculum formativo del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Offrire opportunità di aggiornamento professionale eaccademica aidell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Con questo obiettivoItalia e Università Telematica Internazionalehanno avviato il progetto formativo Re-. L’iniziativa – si legge in una nota – consentirà ai50 di studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneoscegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società, IT e Nuove Tecnologie. I corsi entreranno a far parte del curriculum formativo del ...

Advertising

Giornaleditalia : Enel e UNINETTUNO insieme per Re-Generation, formazione digitale per i dipendenti over 50 -