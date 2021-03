Pre Psg-Barcellona | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Nel pre Psg-, match di ritornoottavi di finale di Champions League che si disputerà mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Ronald Koeman e Mauricio Pochettino. Pre Psg-: cosa ha detto Koeman? Servirà un’impresa alper accedere ai quarti di finale di Champions League. I blaugrana devono rimontare a Parigi il pesante 1-4 dell’andata subito dal Psg, ma il tecnico Koeman non parte già sconfitto: “Penso che nulla sia impossibile . Dobbiamo essere efficaci nel gioco per avere opzioni. Sarà molto difficile. Giochiamo contro una squadra come il Psg che non ci permette di giocare molto. Si parla di sconfitte dell’avversario ma dobbiamo conoscere le nostre, che sono molto di più”. L’olandese ha poi proseguito parlando di ...