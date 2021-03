Pd, Cacciari: “Dopo parole Zingaretti, congresso vero o partito morto” (Di martedì 9 marzo 2021) Terremoto in casa Pd e dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, le cui “dichiarazioni segnano di fatto un punto di svolta irreversibile”. A dirlo è il filosofo Massimo Cacciari, che spiega all’Adnkronos in modo cristallino il suo punto di vista sulla crisi dei dem. Per Cacciari infatti, quelle di Zingaretti “non sono dichiarazioni che possono essere messe tra parentesi, facendo finta che non ci siano state, né è possibile ammorbidirle in qualche modo. Dopo dichiarazioni di quel genere fatte dal segretario di un partito l’unica cosa dare è dar vita ad un congresso che sia davvero decisivo in cui le tesi si contrappongano con franchezza e chiarezza cosicché Dopo emerga un gruppo dirigente che possa condurre il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Terremoto in casa Pd e dimissioni del segretario Nicola, le cui “dichiarazioni segnano di fatto un punto di svolta irreversibile”. A dirlo è il filosofo Massimo, che spiega all’Adnkronos in modo cristallino il suo punto di vista sulla crisi dei dem. Perinfatti, quelle di“non sono dichiarazioni che possono essere messe tra parentesi, facendo finta che non ci siano state, né è possibile ammorbidirle in qualche modo.dichiarazioni di quel genere fatte dal segretario di unl’unica cosa dare è dar vita ad unche sia davdecisivo in cui le tesi si contrappongano con franchezza e chiarezza cosicchéemerga un gruppo dirigente che possa condurre il ...

