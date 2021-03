Passaporto vaccinale o Grande fratello? Il caso cinese e i dubbi di Borghi Copasir

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) “Aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e a facilitare i viaggi oltre confine”. Con questo obiettivo il ministero degli Esteriieri ha presentato ilche attesta l’immunizzazione per il Covid-19. La Cina diventa così il primo Paese al mondo a mettere in campo un simile certificato che mostra lo statodi un cittadino e i risultati dei test per il coronavirus che ha effettuato. Ilnon è obbligatorio – al momento. Stati Uniti e Regno Unito stanno pensando a qualche di simile. L’Unione europea, invece, sta lavorando a un green pass per permettere ai propri cittadini che siano stati vaccinati di muoversi liberamente all’interno e all’esterno dei confini europei. Il certificato può essere ottenuto attraverso la piattaforma WeChat e contiene un ...