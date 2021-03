"Non sono scemo. La Gregoraci...". Pretelli la spara grossissima, Barbara D'Urso lo censura: fino a dove si è spinto, gelo in studio (Di martedì 9 marzo 2021) Nonostante l'inizio di una nuova storia d'amore, Pierpaolo Pretelli non dimentica Elisabetta Gregoraci. Il finalista del Grande Fratello Vip, ospite a Live-Non è la d'Urso, è tornato a parlare della showgirl calabrese. Questa volta però difendendosi dalle accuse mosse da Patrizia Groppelli. L'opinionista da Barbara d'Urso ha lasciato intendere che il flirt nella casa più spiata d'Italia fosse a senso unico. Un'uscita, quella in diretta su Canale 5, che l'ex velino di Striscia la Notizia non ha preso bene: "Non è che sono scemo che vado avanti in un rapporto che non c'è. Dall'altra parte c'era, eccome se non c'era qualcosa. Poi che lei non abbia voluto è un altro paio di maniche. Io sono stato nel mio ed ho sempre rispettato". Non è andata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Nonostante l'inizio di una nuova storia d'amore, Pierpaolonon dimentica Elisabetta. Il finalista del Grande Fratello Vip, ospite a Live-Non è la d', è tornato a parlare della showgirl calabrese. Questa volta però difendendosi dalle accuse mosse da Patrizia Groppelli. L'opinionista dad'ha lasciato intendere che il flirt nella casa più spiata d'Italia fosse a senso unico. Un'uscita, quella in diretta su Canale 5, che l'ex velino di Striscia la Notizia non ha preso bene: "Non è cheche vado avanti in un rapporto che non c'è. Dall'altra parte c'era, eccome se non c'era qualcosa. Poi che lei non abbia voluto è un altro paio di maniche. Iostato nel mio ed ho sempre rispettato". Non è andata ...

Advertising

MetaErmal : Auguri a tutte quelle donne che lottano ogni giorno per affermare il proprio diritto di essere ciò che sono: donne,… - NaliOfficial : Buondì?? Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentra… - marcocappato : Roberto Sanna, malato di Sla che ha ottenuto l'eutanasia in Svizzera, avrebbe dovuto poter essere aiutato a morire… - marcocorrias6 : RT @AlbertoLetizia2: Non vorrei annoiarvi parlando nuovamente di #migranti, ma oggi in un naufragio al largo della #Tunisia sono morte 14 p… - abilithium : Sono pronta per andare al mare già oggi 09/03/2021 perché Zalando mi ha consegnato il mio costumino da mare pagato… -