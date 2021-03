No, la comunità LGBTQ non ha aggiunto la lettera “P” all’acronimo (Di martedì 9 marzo 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge «Lesbian Gay Bisexual Transgender Pedosexual. LGBTP. Per chi non credeva che questo fosse il loro fine ultimo». Secondo l’immagine oggetto della nostra verifica la comunità LGBT avrebbe aggiunto la lettera P alla sigla per includere anche la pedofilia. Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato di associazione di settore. Contattato da Reuters, un portavoce di Human Rights Campaign – organizzazione per i diritti civili che lavora per raggiungere l’uguaglianza LGBTQ (cioè delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer) – ha dichiarato che «il movimento LGBTQ rifiuta assolutamente qualsiasi insinuazione che la nostra ... Leggi su facta.news (Di martedì 9 marzo 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge «Lesbian Gay Bisexual Transgender Pedosexual. LGBTP. Per chi non credeva che questo fosse il loro fine ultimo». Secondo l’immagine oggetto della nostra verifica laLGBT avrebbelaP alla sigla per includere anche la pedofilia. Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato di associazione di settore. Contattato da Reuters, un portavoce di Human Rights Campaign – organizzazione per i diritti civili che lavora per raggiungere l’uguaglianza(cioè delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer) – ha dichiarato che «il movimentorifiuta assolutamente qualsiasi insinuazione che la nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : comunità LGBTQ Norman Foster e il condominio per la comunità LGBTQ+ Con una decisione storica è partito il progetto per la prima residenza nel Regno Unito per i pensionati delle comunità LGBTQ+ , acronimo che identifica le minoranze lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer. Una pietra miliare di responsabilità sociale e un lungimirante esempio di inclusione, prova ne ...

Un'architettura di Norman Foster per i pensionati LGBTQ+ Con una decisione storica è partito il progetto per la prima residenza nel Regno Unito per i pensionati delle comunità LGBTQ+ , acronimo che identifica le minoranze lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer . Una pietra miliare di responsabilità sociale e un esempio di inclusione che dovrebbe diventare ...

Il leader degli Imagine Dragons fa una donazione alla comunità LGBT Anticipazioni Tv e News