Montella | in giro con due coltelli | 30enne denunciato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Idella Compagnia dihannoundel posto, ritenuto responsabile di Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio perlustrativo, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, idell’Aliquota Radiomobile, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato aalla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E all’esito della perquisizione sono stati rinvenuti duea serramanico. Opportunamente interpellato, l’automobilista non è stato in grado di fornire ai militari operanti una valida ...