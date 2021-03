Michelle Williams tra i protagonisti di un film sulla vita di Steven Spielberg (Di martedì 9 marzo 2021) L'attrice Michelle Williams sarà la protagonista di un nuovo film biografico diretto da Steven Spielberg, ispirato alla vita del regista. Michelle Williams sarà la protagonista di un nuovo film diretto da Steven Spielberg che si ispirerà in parte alla sua infanzia. Il progetto verrà prodotto da Amblin Partners e il filmmaker sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore del progetto. Steven Spielberg firmerà lo script del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Tony Kushner e le riprese dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto nelle sale previsto nel 2022. Michelle Williams ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) L'attricesarà la protagonista di un nuovobiografico diretto da, ispirato alladel regista.sarà la protagonista di un nuovodiretto dache si ispirerà in parte alla sua infanzia. Il progetto verrà prodotto da Amblin Partners e ilmaker sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore del progetto.firmerà lo script del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Tony Kushner e le riprese dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto nelle sale previsto nel 2022....

