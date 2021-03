Libano, cresce la protesta dei cittadini a causa della crisi economica (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovi tumulti animano le strade di Beirut in seguito alla incapacità governativa di costruire un nuovo esecutivo. Numerosi manifestanti, in varie zone della città, da Zou a Jal al-Dib passando per al-Dawra, hanno bloccato le strade con pneumatici in fiamme. Di fronte alla banca centrale hanno costretto l’arrivo di numerosi poliziotti. La situazione si sta Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovi tumulti animano le strade di Beirut in seguito alla incapacità governativa di costruire un nuovo esecutivo. Numerosi manifestanti, in varie zonecittà, da Zou a Jal al-Dib passando per al-Dawra, hanno bloccato le strade con pneumatici in fiamme. Di fronte alla banca centrale hanno costretto l’arrivo di numerosi poliziotti. La situazione si sta

Advertising

francesconuccio : Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste - Ultima Ora - ANSA - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste - Medio Oriente - ANSA - CatelliRossella : Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste - Medio Oriente - ANSA - GiulioTerzi : Cresce rabbia per il carovita in Libano, quarto giorno proteste - GiulioTerzi : Cresce rabbia per il carovita in Libano, quarto giorno proteste -

Ultime Notizie dalla rete : Libano cresce Nucleare, cresce la tensione tra Iran e Israele | ... cioè i regimi come quello di Bashar al Assad in Siria e le milizie che operano in vari Paesi del Medio Oriente, come la stessa Siria, il Libano e l'Iraq. 'I sionisti - ha aggiunto Hatami - ...

Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste Cresce la rabbia popolare in Libano a causa del degrado economico e del carovita: per il quarto giorno consecutivo manifestanti sono scesi in strada bloccando le vie di comunicazione in quasi tutte le ...

Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste - Ultima Ora Agenzia ANSA Otto marzo: cosa significa la festa della donna per i paesi arabi Esperte, attiviste, analiste ci hanno spiegato quali progressi siano stati compiuti, e quali restano da raggiungere, in Medio Oriente e nei paesi di lingua araba ...

Libano: cresce rabbia per carovita, quarto giorno proteste Cresce la rabbia popolare in Libano a causa del degrado economico e del carovita: per il quarto giorno consecutivo manifestanti sono scesi in strada bloccando le vie di comunicazione in quasi tutte le ...

... cioè i regimi come quello di Bashar al Assad in Siria e le milizie che operano in vari Paesi del Medio Oriente, come la stessa Siria, ile l'Iraq. 'I sionisti - ha aggiunto Hatami - ...la rabbia popolare ina causa del degrado economico e del carovita: per il quarto giorno consecutivo manifestanti sono scesi in strada bloccando le vie di comunicazione in quasi tutte le ...Esperte, attiviste, analiste ci hanno spiegato quali progressi siano stati compiuti, e quali restano da raggiungere, in Medio Oriente e nei paesi di lingua araba ...Cresce la rabbia popolare in Libano a causa del degrado economico e del carovita: per il quarto giorno consecutivo manifestanti sono scesi in strada bloccando le vie di comunicazione in quasi tutte le ...