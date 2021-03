Inter, Moratti: «Scudetto in tasca. Conte? Non si guarda al passato» (Di martedì 9 marzo 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, parla in occasione del 113° anniversario della società: ecco le sue dichiarazioni Massimo Moratti parla ai microfoni di Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”. Le sue parole. Inter – «Conte in tasca oltre ai 40€ ha altro…Vittoria nel derby decisiva, anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l’Inter al sicuro. L’Inter ha il carattere e l’intelligenza per portare a casa lo Scudetto (con la dovuta scaramanzia)». Conte – «Conte può ricevere la benedizione dell’Interismo? E’ rimasto abbastanza isolato dalla società che ha un po’ di problemi, sta facendo cose eccezionali, ha un ruolo che va oltre quello dell’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Massimo, ex presidente dell’, parla in occasione del 113° anniversario della società: ecco le sue dichiarazioni Massimoparla ai microfoni di Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”. Le sue parole.– «inoltre ai 40€ ha altro…Vittoria nel derby decisiva, anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l’al sicuro. L’ha il carattere e l’intelligenza per portare a casa lo(con la dovuta scaramanzia)».– «può ricevere la benedizione dell’ismo? E’ rimasto abbastanza isolato dalla società che ha un po’ di problemi, sta facendo cose eccezionali, ha un ruolo che va oltre quello dell’allenatore ...

