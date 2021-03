Il messaggio di Francesco nella lotta al terrorismo spiegato da Bressan (Di martedì 9 marzo 2021) Il sito Mosul Eye ha pubblicato un parallelo tra due foto, una che riprende un murale in cui la propaganda dello Stato islamico minacciava l’invasione di Roma (cuore degli apostati, secondo la loro narrazione), e un’altra che riprende Papa Francesco nella piazza delle Quattro Chieste (con alle spalle l’edificio sacro cristiano distrutto dalla furia baghadista e già ricostruito). “Qui dove l’Isis aveva la sua roccaforte, Francesco cammina come pellegrino di pace”, ha scritto Paolo Rodari di Repubblica, tra i vari inviati italiani nella città in cui il 29 giugno del 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò il Califfato. Dopo che lo Stato Islamico ha preso il controllo di Mosul fondandoci la sua capitale amministrativa, il gruppo terroristico ha cercato di incutere timore nell’Occidente promettendo di conquistare Roma. ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Il sito Mosul Eye ha pubblicato un parallelo tra due foto, una che riprende un murale in cui la propaganda dello Stato islamico minacciava l’invasione di Roma (cuore degli apostati, secondo la loro narrazione), e un’altra che riprende Papapiazza delle Quattro Chieste (con alle spalle l’edificio sacro cristiano distrutto dalla furia baghadista e già ricostruito). “Qui dove l’Isis aveva la sua roccaforte,cammina come pellegrino di pace”, ha scritto Paolo Rodari di Repubblica, tra i vari inviati italianicittà in cui il 29 giugno del 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò il Califfato. Dopo che lo Stato Islamico ha preso il controllo di Mosul fondandoci la sua capitale amministrativa, il gruppo terroristico ha cercato di incutere timore nell’Occidente promettendo di conquistare Roma. ...

Advertising

BarhamSalih : Salutiamo Sua Santità Papa Francesco @Pontifex_it che è stato nostro ospite a Baghdad, Najaf, Ur, Nineveh e Erbil,… - Maumol : E' un messaggio poderoso, che ripropone il Medio Oriente come una terra di non violenza - Rosyfree74 : RT @Majden3: Ho notato quanto poco spazio mediatico sia stato dato a Papa Francesco. Questo suo viaggio fra gli ultimi, disperati e dimenti… - GiorgioAntonel1 : RT @Majden3: Ho notato quanto poco spazio mediatico sia stato dato a Papa Francesco. Questo suo viaggio fra gli ultimi, disperati e dimenti… - atarquini2 : RT @Maumol: E' un messaggio poderoso, che ripropone il Medio Oriente come una terra di non violenza -