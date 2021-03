Harry e Meghan, l’intervista shock arriva in Italia: ecco dove (Di martedì 9 marzo 2021) C’è già chi l’ha definita “l’intervista dell’anno”: in effetti, quella che andrà in onda questa sera, 9 marzo 2021, alle 21:30 su Tv8, non è una semplice chiacchierata tra Oprah Winfrey (la regina dei tal show americani) ed Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex. l’intervista, oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8. Piuttosto, si potrebbe definire l’ennesimo capitolo di una vicenda che mette al centro il secondogenito di Carlo e Lady Diana e sua moglie, l’ex attrice Meghan Markle, già in passato bersaglio di gossip e notizie sul loro conto non sempre all’acqua di rose. Dopo numerose voci sul motivo per cui hanno deciso di rinunciare ai loro titoli nobiliari e di trasferirsi in Canada, la coppia ha deciso di parlare: l’intervista è stata ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 9 marzo 2021) C’è già chi l’ha definita “dell’anno”: in effetti, quella che andrà in onda questa sera, 9 marzo 2021, alle 21:30 su Tv8, non è una semplice chiacchierata tra Oprah Winfrey (la regina dei tal show americani) ed, Duca e Duchessa di Sussex., oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8. Piuttosto, si potrebbe definire l’ennesimo capitolo di una vicenda che mette al centro il secondogenito di Carlo e Lady Diana e sua moglie, l’ex attriceMarkle, già in passato bersaglio di gossip e notizie sul loro conto non sempre all’acqua di rose. Dopo numerose voci sul motivo per cui hanno deciso di rinunciare ai loro titoli nobiliari e di trasferirsi in Canada, la coppia ha deciso di parlare:è stata ...

