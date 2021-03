Dinamiche di una serata al tempo di Covid: In Olanda si sperimenta come riaprire locali e discoteche in sicurezza (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre in Italia locali e discoteche sono ancora chiuse, a causa delle disposizioni imposte dai Dpcm, in altri paesi come ad esempio in Olanda, si cerca già di guardare avanti, pensando a sperimentare una possibile alternativa, che renda fattibile la riapertura di locali e discoteche, mantenendo comunque i criteri di sicurezza. Lo scopo è quello L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre in Italiasono ancora chiuse, a causa delle disposizioni imposte dai Dpcm, in altri paesiad esempio in, si cerca già di guardare avanti, pensando are una possibile alternativa, che renda fattibile la riapertura di, mantenendo comunque i criteri di. Lo scopo è quello L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

FedericoDinca : Sono certo che @GiuseppeConteIT, che ha fatto un ottimo lavoro, sarà una guida autorevole per il @Mov5Stelle, saprà… - silvia01368275 : Ho fatto una lunga passeggiata in campagna con la puzzi n2 nel marsupio,ci voleva. Nel frattempo ho ascoltato l’int… - nonsembra : RT @ClaudiaFucci82: @kiros_1973 @rumba_magica @Anna116789 È che un privato non può farlo, se, nel corso della 'cattura' il micio scappa e v… - Nicotess3 : @polly_epc Sara affi nonostante il macello che aveva fatto, è stata una grande tronista, un bel trono con dinamiche e interessante - arest99 : @Chloe191012 Il solo fatto che una psicologa che dovrebbe aiutare i concorrenti, invece aiuti gli autori a sviluppa… -