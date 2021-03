Dimissioni De Majo | De Magistris fa spallucce ma avanza l’ipotesi dello scioglimento anticipato

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLedell’assessora alla cultura Eleonora Derischiano di avere l’effetto del colpo di grazia per l’amministrazione De. Ormai, a Palazzo San Giacomo è un’ipotesi che circola con sempre maggiore insistenza, infatti, quella secondo la quale sarebbe meglio staccarle la spina subito, senza aspettare le elezioni del prossimo autunno. Se la Deha sbattuto la porta solo ieri, infatti, lo stesso sindaco De, già da settimane, è più presente in Calabria dove si è candidato a Governatore che in città. E il ragionamento che anima chi vuole la fine immediata dell’amministrazione, quindi, è presto detto: “Meglio un commissario che traghetti la città a tempo pieno da qui alle elezioni di ottobre che un sindaco a distanza”. Anche il Pd di Marco ...

'Ho appreso dagli organi di informazione delledi Eleonora dema io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora Assessore alla cultura, una scelta, tra l'altro, anche criticata in città. Ma va bene così, dai giovani si ...'Ho appreso dagli organi di informazione delledi Eleonora dema io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora assessore alla cultura, una scelta, tra l'altro, anche criticata in città. Credo che Napoli rappresenti un'...Le dimissioni dell’assessora alla cultura Eleonora De Majo rischiano di avere l’effetto del colpo di grazia per l’amministrazione De Magistris. Ormai, a Palazzo San Giacomo è un’ipotesi che circola co ...Napoli, annuncia le sue dimissioni con una lettera su Facebook l'assessora comunale alla cultura e al turismo Eleonora De Majo. «Le ultime vicende, quelle ...