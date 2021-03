(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere idiin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, icontagiati sono 19.749 contro i 13.902 registrati ieri. Questo a fronte di 345.336 tamponi processati, numero imponente che fa scendere l’indice di positività al 5,7%. I morti sono 376.I guariti sono 12.999, mentre gli attuali positivi aumentano di 6.350 unità attestandosi a 478.883. Per quanto riguarda i ricoveri crescono nelle ultime 24 ore, con 22.393 degenti nei reparti ordinari (ieri era sono 22.393), idem nelle terapie intensive, con 2.756 degenti (+56) con 278ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 453.734 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia si conferma quella con il maggiore numero dicontagiati (4.084), seguita da Campania (2.709) ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/03/21 • Attualmente positivi: 478.883 • Deceduti: 100.479 (+376) • Dimessi/Guariti: 2.521.731 (… - MediasetTgcom24 : Covid, 19.749 nuovi casi con 345.336 tamponi e altri 376 decessi #coronavirus - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi positivi e 376 decessi nelle ultime 24 ore - Syrenaegiziana : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 09/03/21 • Attualmente positivi: 478.883 • Deceduti: 100.479 (+376) • Dimessi/Guariti: 2.521.731 (+12.999)… - IlModeratoreWeb : Coronavirus, 19.749 nuovi casi e 376 decessi in 24 ore - -

In Italia ci sono 19.nuovi casi dia fronte di 345.336 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.902 su 184.684 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...Roma " Tornano vicino a quota 20mila, per l'esattezza 19., i contagi oggi in Italia contro i 13.902 di ieri. Ma sono molti di più i tamponi effettuati, ...