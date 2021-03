Catania, Russotto: “Palermo? E’ dura digerire quella gara. Voglio riportare in alto questi colori” (Di martedì 9 marzo 2021) Parola ad Andrea Russotto.Diversi sono stati i temi trattati dal jolly offensivo del Catania, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport": protagonista di un’azione a tu per tu con Pelagotti all'inizio del secondo tempo di Catania-Palermo (un tiro che si è infranto sul palo), il calciatore rossazzurro è tornato a parlare del derby di Sicilia e degli obiettivi della compagine etnea, reduce dalla vittoria conquistata per 3-0 contro il Bisceglie. Ma non solo..."Certo, è dura digerire quella gara. Abbiamo fornito la prestazione, ma non siamo riusciti a far gol. Abbiamo deluso una città intera e anche io so quanto ci tenessero i tifosi a vincere il derby. Il gruppo ha sempre una parte importante nei momenti difficili. Ci siamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Parola ad Andrea.Diversi sono stati i temi trattati dal jolly offensivo del, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport": protagonista di un’azione a tu per tu con Pelagotti all'inizio del secondo tempo di(un tiro che si è infranto sul palo), il calciatore rossazzurro è tornato a parlare del derby di Sicilia e degli obiettivi della compagine etnea, reduce dalla vittoria conquistata per 3-0 contro il Bisceglie. Ma non solo..."Certo, è. Abbiamo fornito la prestazione, ma non siamo riusciti a far gol. Abbiamo deluso una città intera e anche io so quanto ci tenessero i tifosi a vincere il derby. Il gruppo ha sempre una parte importante nei momenti difficili. Ci siamo ...

Advertising

WiAnselmo : #Catania, Russotto: '#Palermo? E' dura digerire quella gara. Voglio riportare in alto questi colori' - Mediagol : #Catania, Russotto: '#Palermo? E' dura digerire quella gara. Voglio riportare in alto questi colori' - news_catania : #Gazzetta - #Russotto: 'Sono tornato per riportare in alto il #Catania' - ILOVEPACALCIO : #Russotto: «Derby? Abbiamo deluso una città intera. Adesso voglio riportare in alto il mio #Catania» - news_catania : Marcatori #Catania - Salgono #DiPiazza e #Russotto -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Russotto Il Catania si riscatta con tre sberle al Bisceglie Il Catania è riuscito a concretizzare le occasioni da rete grazie ad una sana dose di cinismo che, ... capitan Silvestri (al secondo gol stagionale), Di Piazza e Russotto . Il Bisceglie , sottolinea il ...

Serie C, 29a: risultati e classifica. Tonfo Bari, vincono Catania e Foggia espulso Paolucci (M) Bisceglie - Catania: FINALE 0 - 3 Marcatori: 18 s.t. Silvestri (C), 20 s.t. Russotto (C), 28 s.t. Di Piazza (C) Palermo - Juve Stabia: FINALE 2 - 4 Marcatori: 6 p.t. Luperini (P),...

Catania, Russotto: “Palermo? E’ dura digerire quella gara. Voglio riportare in alto questi colori” Mediagol.it Il Catania si rialza a Bisceglie e segna tre gol Le ferite per il ko nel derby restano ma dopo cinque turni il Catania ha violato Bisceglie (3/0) nettamente. Un sorriso che fa ben sperare in una rivalsa in un finale arroventato di stagione regolare.

Promossi& rimandati: Silvestri e Russotto vivi e salvano gara e mediocrità SILVESTRI – Inossidabile e sempre presente. Per lui non esiste riposo, per lui leader della difesa e oggi conquistatore dell’area di rigore. E’ lui che suggerisce a Maldonado cosa fare ed è lui a piaz ...

Ilè riuscito a concretizzare le occasioni da rete grazie ad una sana dose di cinismo che, ... capitan Silvestri (al secondo gol stagionale), Di Piazza e. Il Bisceglie , sottolinea il ...espulso Paolucci (M) Bisceglie -: FINALE 0 - 3 Marcatori: 18 s.t. Silvestri (C), 20 s.t.(C), 28 s.t. Di Piazza (C) Palermo - Juve Stabia: FINALE 2 - 4 Marcatori: 6 p.t. Luperini (P),...Le ferite per il ko nel derby restano ma dopo cinque turni il Catania ha violato Bisceglie (3/0) nettamente. Un sorriso che fa ben sperare in una rivalsa in un finale arroventato di stagione regolare.SILVESTRI – Inossidabile e sempre presente. Per lui non esiste riposo, per lui leader della difesa e oggi conquistatore dell’area di rigore. E’ lui che suggerisce a Maldonado cosa fare ed è lui a piaz ...