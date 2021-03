Belen Rodriguez ecografia 19 settimane | “Luna Mari è grande come un mango”

(Di martedì 9 marzo 2021) Continua il momento di gioia diche sta vivendo la sua seconda gravidanza travolta dall’emozioni: l’arrivo dicosì si chiamerà la bambina che attende le ha ridato fiducia nell’amore. In queste ore la showgirl argentina ha pubblicato alcuni scatti dell’della piccola, immagini davvero tenere e commoventi che mostrano in 3D anche l’espressioni della bambina all’interno della pancia della mamma.fonte Instagramcommossa: “Le sue espressioni facciali sono più evolute…” Ammirata, ma anche estasiatanon può fare a meno di notare cheoraun, ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

E mentreinforma costantemente i suoi fan sulla sua gravidanza - diventerà mamma per la seconda volta di una bambina, il nome scelto dalla coppia è Luna Marie - la piccola di casa ...condivide le prima 'foto' della sua ...Belen Rodriguez, alla 19esima settimana di gravidanza, pubblica l’ecografia della sua bambina Luna Marì: “Grande come un mango”. Belen Rodriguez condivide alcuni scatti della sua ultima ecografia. All ...Cecilia Rodriguez ha decisamente lasciato di stucco i suoi numerosi fan con l'ultimo scatto in topless allo specchio postato sui social ...