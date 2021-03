Avete ricevuto una notifica riguardante un accesso sospetto al vostro account Facebook o Instagram? (Di martedì 9 marzo 2021) Sullo schermo dello smartphone appare una notifica di questo tipo: “Abbiamo rilevato un tentativo di accesso inusuale da Rio de Janeiro, Brasile .” Che il tentativo di login si verifichi nella città in cui vivete, dall’altra parte del mondo, sul tipo di telefono che usate o da un dispositivo che non Avete mai sentito nominare, il risultato molto probabilmente sarà quello di farvi andare nel pallone. Niente panico. Anche se qualcuno è stato colto in flagrante mentre cercava di accedere al vostro account, dare di matto non servirà a nulla. Per aiutarvi a mantenere la calma e sopravvivere all’incidente con perdite minime, vi spiegheremo quali sono gli scenari che potrebbero verificarsi e come agire di conseguenza. Cosa potrebbe essere? Per cominciare, cerchiamo di capire innanzitutto come un estraneo sia ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 9 marzo 2021) Sullo schermo dello smartphone appare unadi questo tipo: “Abbiamo rilevato un tentativo diinusuale da Rio de Janeiro, Brasile .” Che il tentativo di login si verifichi nella città in cui vivete, dall’altra parte del mondo, sul tipo di telefono che usate o da un dispositivo che nonmai sentito nominare, il risultato molto probabilmente sarà quello di farvi andare nel pallone. Niente panico. Anche se qualcuno è stato colto in flagrante mentre cercava di accedere al, dare di matto non servirà a nulla. Per aiutarvi a mantenere la calma e sopravvivere all’incidente con perdite minime, vi spiegheremo quali sono gli scenari che potrebbero verificarsi e come agire di conseguenza. Cosa potrebbe essere? Per cominciare, cerchiamo di capire innanzitutto come un estraneo sia ...

