ATP Santiago 2021 | Gianluca Mager non sfrutta due match point e viene sconfitto da Federico Coria

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) Si conclude amaramente l’ATP 250 diper. L’azzurro nondueed esce di scena contro l’argentino, testa di serie numero 7 del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-7(4) in tre ore e 10 minuti. Non sono pertanto più presenti italiani nel torneo cileno. Il primo set vede palle break quasi a ogni game, soprattutto in favore di, ma il primo arle è, che sale sul 2-0 per essere immediatamente recuperato. L’argentino si guadagna due opportunità di andare avanti, una sul 2-2 e un’altra sul 3-3, ma in entrambe le occasionirespinto da unacea resistenza dell’azzurro. Sul 5-4 è ...