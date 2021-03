Arezzo, un uomo di 91 anni scopre di avere il Covid e tenta il suicidio: l’accaduto (Di martedì 9 marzo 2021) Arezzo, un uomo di 91 anni scopre di aver contratto il Covid e decide di suicidarsi: provvidenziale l’arrivo dei carabinieri che riescono ad evitare il peggio google mapsUn uomo di 91, dopo aver scoperto di aver contratto il Covid, ha cercato di togliersi la vita. Nel dettaglio, l’uomo, ha tentato di gettarsi dal tetto del palazzo dove abita. Alcuni testimoni, che stavano assistendo alla scena, sono riusciti a chiamare i soccorsi che tempestivamente hanno raggiunto il luogo e sono riusciti a sventare il pericolo. Il tutto è successo ad Arezzo, in Via Teofilo Torri. Stando a quanto riportato da “Il Corriere di Arezzo”, un vicino in particolare ha telefonato ai carabinieri che una volta ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021), undi 91di aver contratto ile decide di suicidarsi: provvidenziale l’arrivo dei carabinieri che riescono ad evitare il peggio google mapsUndi 91, dopo aver scoperto di aver contratto il, ha cercato di togliersi la vita. Nel dettaglio, l’, hato di gettarsi dal tetto del palazzo dove abita. Alcuni testimoni, che stavano assistendo alla scena, sono riusciti a chiamare i soccorsi che tempestivamente hanno raggiunto il luogo e sono riusciti a sventare il pericolo. Il tutto è successo ad, in Via Teofilo Torri. Stando a quanto riportato da “Il Corriere di”, un vicino in particolare ha telefonato ai carabinieri che una volta ...

