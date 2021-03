Serbia, centinaia di appassionati festeggiano il record di Djokovic: “Grazie per il sostegno” (Di lunedì 8 marzo 2021) Novak Djokovic ha ottenuto un record storico, raggiungendo le 311 settimane da numero 1 della classifica Atp. Nole ha superato Roger Federer, storico detentore del meraviglioso risultato e fermo a quota 310. Il tennista serbo è stato accolto da centinaia di appassionati a Belgrado, raggruppatisi per acclamare il proprio beniamino, il quale ha dimostrato consenso e felicità per i festeggiamenti. “Grazie a tutti voi per il sostegno che mi date, Grazie per essere qui“. Queste sono state le parole pronunciate da Djokovic, riferendosi ai tifosi radunati di fronte al ristorante ‘Novak’, di proprietà dell’atleta. Raduno, fuochi d’artificio e serenità, sebbene l’emergenza Coronavirus non concedesse, teoricamente, le condizioni per la programmazione ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Novakha ottenuto unstorico, raggiungendo le 311 settimane da numero 1 della classifica Atp. Nole ha superato Roger Federer, storico detentore del meraviglioso risultato e fermo a quota 310. Il tennista serbo è stato accolto dadia Belgrado, raggruppatisi per acclamare il proprio beniamino, il quale ha dimostrato consenso e felicità per i festeggiamenti. “a tutti voi per ilche mi date,per essere qui“. Queste sono state le parole pronunciate da, riferendosi ai tifosi radunati di fronte al ristorante ‘Novak’, di proprietà dell’atleta. Raduno, fuochi d’artificio e serenità, sebbene l’emergenza Coronavirus non concedesse, teoricamente, le condizioni per la programmazione ...

