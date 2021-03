Scandalo mascherine in Germania, si dimette deputato della Cdu (Di lunedì 8 marzo 2021) Nikolas Loebel, parlamentare della Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha annunciato le dimissioni dopo che è emerso che l’azienda che gestisce ha guadagnato oltre 250 mila euro in commissioni su contratti per l’acquisto di mascherine. La vicenda, resa nota venerdì, ha scatenato forti critiche sia da parte dell’opposizione che all’interno della stessa Cdu. Membro della Commissione Esteri del Bundestag, Loebel ha ammesso che avrebbe potuto essere “più sensibile” e ha annunciato che lascerà la politica. “Mi prendo la responsabilità delle mie azioni”, ha dichiarato il deputato all’agenzia Dpa, spiegando che lascerà subito il gruppo parlamentare della Cdu e si dimetterà da parlamentare il prossimo agosto. Si tratta di un nuovo danno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Nikolas Loebel, parlamentareCdu, il partitocancelliera tedesca Angela Merkel, ha annunciato le dimissioni dopo che è emerso che l’azienda che gestisce ha guadagnato oltre 250 mila euro in commissioni su contratti per l’acquisto di. La vicenda, resa nota venerdì, ha scatenato forti critiche sia da parte dell’opposizione che all’internostessa Cdu. MembroCommissione Esteri del Bundestag, Loebel ha ammesso che avrebbe potuto essere “più sensibile” e ha annunciato che lascerà la politica. “Mi prendo la responsabilità delle mie azioni”, ha dichiarato ilall’agenzia Dpa, spiegando che lascerà subito il gruppo parlamentareCdu e sirà da parlamentare il prossimo agosto. Si tratta di un nuovo danno ...

