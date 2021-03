Pd | spunta ipotesi congresso on line | Base Riformista ‘no altri colpi di testa’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Nessun passo avanti. La sintesi della giornata mette d’accordo le varie anime dem. Non sembra avanzare al momento, a quanto viene riferito, una soluzione in vista dell’assemblea di sabato e domenica. E nello stallo si alimentano i sospetti. L’ultimo quello di una manovra in corso da parte di “zingarettiani duri e puri” per unonda fare subito. E tornare a ‘incoronare’ il segretario uscente. “Evitiamodi testa”, dicono fonti diall’Adnkronos. “Abbastanza surreale, anzi ridicolo, che chi chiede ilda settimane, ora non lo voglia”, è la replica. Ma nel caso in cui non ci si mettesse d’accordo, non si individuasse un ‘successore’ in assemblea, potrebbe aprirsi “un confronto con iscritti ed ...