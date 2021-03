Lula da Silva: annullate le condanne. L'ex presidente operaio può ricandidarsi nel 2022 (Di martedì 9 marzo 2021) San Paolo , 9 marzo 2021 - Colpo di scena in Brasile: l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva si è visto annullare dalla Corte suprema tutte le condanne inflittegli. Il giudice Edson Fachin ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) San Paolo , 9 marzo 2021 - Colpo di scena in Brasile: l'exLuiz Inaciodasi è visto annullare dalla Corte suprema tutte leinflittegli. Il giudice Edson Fachin ha ...

