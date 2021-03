Lockdown e Dpcm | oggi vertice con Draghi Ipotesi zona rossa totale

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - NicolaPorro : ?? Nuovo #Dpcm e vecchio #lockdown, la ridicola autodifesa degli eurocrati sui #vaccini, il presunto business dell'O… - mlpedo1 : RT @ImolaOggi: ??Nuovo Dpcm, ipotesi coprifuoco anticipato alle 19 e lockdown totale nei weekend fino a Pasqua - mummy53690440 : Dpcm, coprifuoco anticipato alle 19Lockdown per i prossimi 4 weekend - leone52641 : RT @InterNapoli: #Coprifuoco anticipato e #Lockdown nel #Weekend, il Governo pensa alla nuova stretta #MisureRestrittive #Pasqua #ZonaRossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Dpcm

, la parola non è più tabu Oggi è un giorno importantissimo perché potrebbero essere gettate le basi di un nuovo, che potrebbe vedere la luce anche entro la fine della settimana con un'...Nei prossimi giorni il governo Draghi potrebbe varare un nuovo, il secondo dalla sua nascita, con ulteriori misure restrittive per cercare di limitare la ...che equivarrebbe a una sorta di...Credo quindi nell'opportunità di una mediazione politica, con ritocchi tipo il lockdown nel weekend, un anticipo del coprifuoco e chiusure dei centri commerciali dove anche le scuole sono chiuse, per ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, i nuovi ...