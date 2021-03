L’Atalanta fa la partita ma è un’Inter cinica Skriniar decisivo al 9’ del secondo tempo (Di lunedì 8 marzo 2021) partita molto intensa, i bergamaschi tengono il pallino del gioco per quasi 90’ ma l’attacco è sterile. Skriniar li punisce su un episodio al 9’ del secondo tempo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 marzo 2021)molto intensa, i bergamaschi tengono il pallino del gioco per quasi 90’ ma l’attacco è sterile.li punisce su un episodio al 9’ del

Advertising

ZZiliani : Poi magari alla fine vince l’Inter, perchè il calcio consente tutto e ogni modo per riuscirci è legittimo, ma per a… - Matteo4514 : @JuventusNext Ma sinceramente le occasioni più grandi le ha avute l’Inter, quello di lukaku era un goal fatto. L’A… - FabMaxxo_91 : RT @statutos__: la cosa da sottolineare stasera: prima volta che vedo lukaku annullato 100% in italia, partita della difesa dell’atalanta d… - chiapperfield : RT @pisto_gol: Int-Ata 1:0 L’Atalanta gioca, l’Inter vince. Partita di grande equilibrio, decisa dal gol in mischia di Skriniar e dalla gra… - MMicol_ : Hanno appena vinto la partita contro l’Atalanta e consolidato il primo posto in classifica a +6 ma continuano a parlare e a spiegare... -