L’appello dei genitori: le scuole accolgano i figli di coloro che non possono tenere i figli a casa (Di lunedì 8 marzo 2021) Comunicato Articolo 26 - Come associazione nazionale di genitori Articolo 26, membro del FoNAGS – Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori nella Scuola – presso il MIUR e di molti FoRAGS regionali, siamo molto preoccupati per il reiterarsi di provvedimenti di chiusura delle scuole in molte Regioni e aree del Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) Comunicato Articolo 26 - Come associazione nazionale diArticolo 26, membro del FoNAGS – Forum Nazionale delle Associazioni deinella Scuola – presso il MIUR e di molti FoRAGS regionali, siamo molto preoccupati per il reiterarsi di provvedimenti di chiusura dellein molte Regioni e aree del Paese. L'articolo .

