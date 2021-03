La nuova vita di Harry e Meghan

(Di lunedì 8 marzo 2021) In questi giornisono al centro dell’attenzione mediatica per l’intervista esclusiva concessa a Oprah Winfrey. I giorni precedenti alla messa in onda dell’incontro sul canale CBS sono stati piuttosto difficili e ricchi di polemiche alquanto aspre. Ad esempio, da Buckingham Palace hanno fatto sapere che apriranno un’indagine nei confronti della Markle che si sarebbe resa protagonista di episodi di bullismo sul posto di lavoro. Un’accusa rispedita al mittente dal portavoce della coppia, il quale ha parlato di una “campagna diffamatoria” volta a fare disinformazione e a danneggiare l’immagine dell’attrice. Tra tensioni, nuovi progetti e iniziative di beneficenza, vediamo com’è da quando si sono allontanati dalla Royal Family. Il primo passo verso la rottura con la Corona britannica si è avuto quando, durante un viaggio in California, i ...

Advertising

Tg3web : Sono migliaia i migranti ammassati al confine orientale europeo. Tra loro c'erano anche la giovane Reziah e Amir, s… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.03.2021 Il nostro #Pepito, vi ricordate di lui e lo stato in cui era quando è arrivato al rifugio? Eccolo ci ma… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.03.2021 Il nostro #Pepito, vi ricordate di lui e lo stato in cui era quando è arrivato al rifugio? Eccolo ci ma… - Penombra_90 : RT @Diegorizzi28: @Emilystellaemi2 @Sara33645262 Gianbattista dobbiamo fare milioni di RT, dopo quello che ha passato deve trovare prestis… - robertosabatin4 : @NapoLeo28424376 A quella età misi assieme le esperienze da apprendista operaio, commesso e agente di commercio pe… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita

Il Messaggero

Poi plaude alle esperienze di convivenza, di aiuti, di reciproco rispetto."E' possibile sperare nella riconciliazione e in una". Ribadisce che la religione non è mai contro nessuno. "Se ...Ed ecco la piccola, ecco lain tre. La prima a farle gli auguri è stata la sorella Beatrice Valli, come lei ex tronista di Uomini e Donne, che le potrà dare ogni tipo di consiglio: è già ...Huawei perde colpi e OPPO ne approfitta assicurandosi il primo posto nella classifica cinese dei produttori di smartphone. Huawei da anni leader indiscusso scivola al terzo posto, al secondo ora c'è v ...4' di lettura 08/03/2021 - “Dopo anni passati a piangerci addosso e guardare con occhi sconsolati il mondo che scivolava lontano dai nostri borghi, finalmente si apre una grande stagione di fermento c ...