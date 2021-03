Iv | Giarrusso M5S | ' Renzi decida tra senatore e attività privata'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “non ha tante scelte, deve solo decidere se dimettersi dae dedicarsi alla carriera, o se interrompere immediatamente questi rapporti ambigui con potenze straniere”. Lo afferma Dino, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “IlMatteo-aggiunge- è pagato dagli italiani e dovrebbe essere al Senato a rappresentare i cittadini italiani. Invece continua a fare viaggi e incontrare gli sceicchi, mentre peraltro gli italiani non possono nemmeno spostarsi da regione a regione per vedere i propri cari. È incredibile e inaccettabile che undella Repubblica, pagato con i nostri soldi, riceva grandi somme da fondi legati a Stati esteri e non si occupi di rapporti internazionali in quanto ...

Clamoroso battibecco a Coffè Break (La 7) tra Dino, eurodeputato, e l'infettivologo di Genova, Matteo Bassetti .ha definito, giustamente, Bassetti Covid Star, termine di cui rivendichiamo la primogenitura proprio da queste ...Dinoha aggiunto: "Perché continua a parlarmi sopra dicendo che mi devo vergognare? Se ... Ancora l'esponente: "Ho sentito cose che non stanno né in cielo, né in terra. Come politico ho ...