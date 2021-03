Ilenia Fabbri | la confessione del killer | “Promessi 20mila euro e un’auto”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Avrebbe reso pienanelle scorse ore ildi: “”.e l’acquisto divettura: questo il compenso che sarebbe stato pattuito da Pierluigi Barbieri, 53 anni e noto come “lo Zingaro”, per uccidere, la donna vittima di femminicidio a Faenza. I fatti risalgono alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

È quanto ha riferito Pierluigi Barbieri nell'interrogatorio di garanzia per l'omicidio dia Faenza (Ravenna), durante il quale ha confessato di essere l'esecutore materiale del delitto.Uccisa per un'auto e 20mila euro. Il killer di, la 46enne morta a Faenza dopo essere stata accoltellata nel suo appartamento lo scorso 6 febbraio, ha confessato il delitto. L'uomo, Pierluigi Barbieri, durante l'interrogatorio di ...Avrebbe reso piena confessione nelle scorse ore il killer di Ilenia Fabbri: “Promessi 20mila euro e un’auto”. Ilenia Fabbri e il suo killer. 20mila euro e l’acquisto di un ...FAENZA - C'è una prima ammissione per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa in casa il 6 febbraio scorso a Faenza,nel Ravennate. Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo zingaro", nel corso del ...