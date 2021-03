Galli: "Queste restrizioni non bastano" (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimo Galli ha affermato che le misure dell'ultimo dpcm sono insufficienti e non serviranno a fermare la diffusione del contagio. Galli: “Misure adottate insufficienti, ci aspetta una settimana difficile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimoha affermato che le misure dell'ultimo dpcm sono insufficienti e non serviranno a fermare la diffusione del contagio.: “Misure adottate insufficienti, ci aspetta una settimana difficile” su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Galli: 'Situazione a rischio, queste chiusure non bastano' - LaStampa : Massimo Galli: “Una situazione ad alto rischio, queste chiusure non bastano” - vecchidf : @matteograndi Ma perché nessuno si dimette dopo queste violazioni? Qui prendono per i fondelli la maggioranza, cioè… - gflorea : Massimo Galli: “Una situazione ad alto rischio, queste chiusure non bastano” - Fusillide : RT @LaStampa: Massimo Galli: “Una situazione ad alto rischio, queste chiusure non bastano” -