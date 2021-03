Focolaio Covid al processo Ubi | due avvocati contagiati | si attende il rinvio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla stregua di “questo matrimonio non sa da fare”, anche ilin corso a carico di Ubi più 30 imputati a diverso titolo continua ad avere diversi rallentamenti. Non sono mancati i colpi di scena, dal ritiro delle parti civili annunciato in avvio dell’ultima udienza del 23 febbraio ad un miniche potrebbe essersi sviluppato proprio in occasione della stessa udienza che come noto si svolge nell’accogliente aula magna della facoltà di ingegneria a Dalmine. Infatti si ha notizia che due tra i più notipresenti all’udienza del 23 febbraio abbiano contratto il virus, con diverse conseguenze. Uno ricoverato in struttura ospedaliera, l’altro in isolamento e sotto assistenza medica presso l’abitazione. Le difese nel segnalare al tribunale la situazione hanno richiesto il...