Final Fantasy XIV banna quasi 6.000 giocatori per trading con denaro reale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Square Enix hato più di 5000per quelle che considera "attività illegali" in14. In un aggiornamento sul sito ufficiale, il publisher ha ricordato aiche "ilcone altre attività illecite sconvolgono l'equilibrio del gioco e, come tali, sono vietate dai Termini di servizio". Dopo aver "confermato l'esistenza diche sono coinvolti in queste attività illecite", Square Enix ha ora chiuso 5037 account per la partecipazione a scambi die attività proibite più altri 814. Leggi altro...

Miglior gioco online - Final Fantasy XIV Premio Famitsu - Dengeki ... Se il primato tra i titoli più attesi dai lettori di Famitsu di Monster Hunter Rise non fa più notizia, è meglio parlare della lotta al secondo posto, con Final Fantasy XVI che si riprende la seconda posizione ai danni di Tales of Arise, battendolo di soli 4 voti. Ma il primato è ancora lontano! Chi resta sempre ai piedi del podio è Resident Evil ... Square Enix ha bannato più di 5000 giocatori per quelle che considera "attività illegali" in Final Fantasy 14. In un aggiornamento sul sito ufficiale, il publisher ha ricordato ai giocatori che "il tr ... Square Enix ha annunciato di aver bannato quasi 7.000 giocatori per attività proibite dai termini di contratto legate all'uso di moneta reale ...