Festa delle donne: perché si festeggia? Aumento 2021 di femminicidi allarmante (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021. Festa della donna. La Festa, nata per ricordare sia le conquiste sociali e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze che le donne subiscono tuttora nel mondo, quest’anno acquista un’importanza particolare, vista la nuova realtà imposta dall’emergenza sanitaria da coronavirus. La pandemia e il lockdown sono diventati una sorta di ‘detonatore’ di violenze che arrivano fino all’estremo: donne uccise da uomini, nelle case e all’interno delle relazioni familiari e affettive. Da inizio anno ad oggi si contano già 12 femminicidi, conferma D.i.Re donne in Rete contro la violenza. Da dove ripartire? “Prevenzione”, è la parola chiave. “Il legislatore deve spostare il focus sull’autonomia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzodella donna. La, nata per ricordare sia le conquiste sociali e politiche, sia le discriminazioni e le violenze che lesubiscono tuttora nel mondo, quest’anno acquista un’importanza particolare, vista la nuova realtà imposta dall’emergenza sanitaria da coronavirus. La pandemia e il lockdown sono diventati una sorta di ‘detonatore’ di violenze che arrivano fino all’estremo:uccise da uomini, nelle case e all’internorelazioni familiari e affettive. Da inizio anno ad oggi si contano già 12, conferma D.i.Rein Rete contro la violenza. Da dove ripartire? “Prevenzione”, è la parola chiave. “Il legislatore deve spostare il focus sull’autonomia ...

