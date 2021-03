Daydreamer anticipazioni | CAN chiede a SANEM di poterla conoscere “di nuovo”

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una richiesta dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman) spiazzeràAydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno e tale volontà farà da preludio al rush finale della telenovela, quello che insomma porterà al lieto fine tra la coppia protagonista. Tutto ciò, come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, avverrà in seguito all’incidente stradale in cui verranno coinvolti i due “piccioncini”.– Le Ali del Sogno, trame: Can non ricorda chi sia! Eh sì: leindicano infatti che Can everranno speronati da un camion proprio nel giorno in cui, dopo essersi rappacificati, stavano per intraprendere un viaggio di due anni alla volta delle Galapagos. A quel punto, il Divit resterà in coma per più ...