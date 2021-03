Da aprile il primo treno Covid-free (Di lunedì 8 marzo 2021) Da aprile ci sarà il treno Roma-Milano Covid-free. L’annuncio di Ferrovie dello Stato. ROMA – Da aprile il primo treno Roma-Milano Covid-free. Un primo test deciso da Ferrovie dello Stato in vista della prossima estate. L’azienda, infatti, è intenzionata ad attuare questo metodo anche ad altre destinazioni turistiche con Firenze e Venezia tra le prime candidate ad essere inserite in questa iniziativa. L’idea è quella di consentire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza e con il rispetto delle norme anti-Covid dopo aver fatto un test. Il via è atteso nelle prossime settimane e presto anche altre tratte saranno aggiunte in questa nuova iniziativa. Roma-Milano ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Daci sarà ilRoma-Milano. L’annuncio di Ferrovie dello Stato. ROMA – DailRoma-Milano. Untest deciso da Ferrovie dello Stato in vista della prossima estate. L’azienda, infatti, è intenzionata ad attuare questo metodo anche ad altre destinazioni turistiche con Firenze e Venezia tra le prime candidate ad essere inserite in questa iniziativa. L’idea è quella di consentire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza e con il rispetto delle norme anti-dopo aver fatto un test. Il via è atteso nelle prossime settimane e presto anche altre tratte saranno aggiunte in questa nuova iniziativa. Roma-Milano ...

